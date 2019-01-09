Максим Пестушко и Радель Фазлеев проводят первый матч в составе «Барса»

«Барс» встречается с «Торосом» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. В составе хозяев первую игру проводят нападающие Максим Пестушко и Радель Фазлеев.



В декабре Пестушко покинул череповецкую «Северсталь», расторгнув контракт по обоюдному соглашению сторон. Максим в составе «Северстали» провёл четыре игры и не набрал очков, заработав полезность «-1». Ранее от услуг Пестушко отказались в московском «Динамо». 9 ноября Максим подписал пробный контракт, в рамках которого провёл три официальных встречи. За отведённый период игрок результативных баллов не набрал.



Фазлеев был выставлен на безусловный драфт отказов «Филадельфией Флайерз». 22-летний хоккеист, выбранный «лётчиками» на драфте-2014 под 168-м номером, не провёл за команду ни одной игры в Национальной хоккейной лиге. Впоследствии Фазлеев перебрался в систему «Ак Барса».

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