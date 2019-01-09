Тертышный: исход матча с «Ак Барсом» предопределила игра в неравных составах

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги домашнего матча с «Ак Барсом» (1:0).



«Получился тяжёлый матч. Наверное, исход предопределила игра в неравных составах. Соперник хорошо действовал в меньшинстве, с нашей стороны бригады меньшинства также действовали уверенно. Мы удачно сыграли в формате «пять на три», забили. В конце понимали, что «Ак Барс» будет действовать активнее, поэтому сосредоточились на обороне. У соперника были очень хорошие моменты. Здесь хочется сказать спасибо вратарю, который нас выручал. Болельщиков и ребят — с победой», — цитирует Тертышного официальный сайт челябинского клуба.



«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд, «Трактор» одержал вторую победу в последних трёх встречах.

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