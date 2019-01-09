Фридман: Матч звёзд НХЛ — необходимое зло, мероприятие любят спонсоры

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман поделился мнением о Матче звёзд НХЛ.



«В кулуарах НХЛ была выдвинута идея об увеличении срока дисквалификации в случае пропуска Матча звёзд, но, к счастью, у неё не нашлось достаточной поддержки. Я знаю, что люди ненавидят Матч звёзд и не воспринимают его всерьёз, но здесь присутствует деловой аспект. Города очень хотят принять это событие, а спонсоры любят мероприятие, это большая привилегия для них и их клиентов.



Я вижу огромное количество детей. Для каждого ребёнка минута, проведённая рядом с профессиональным хоккеистом, имеет немаловажное значение. Чтобы развивать игру и повышать доходы, нужно иметь хорошие отношения со спонсорами. Матч звёзд можно назвать необходимым злом», — написал Фридман в своей колонке на Sportsnet.

Джерси для Матча звёзд НХЛ будут выполнены из переработанных пластиковых бутылок