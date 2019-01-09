Источник: Тагир Ибрагимов покинул пост гендиректора «Салавата Юлаева»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов освобождён от должности, сообщает «БИЗНЕС Online». Это произошло сегодня, 9 января.



Тагир Ибрагимов возглавлял клуб с марта 2017 года. В сезоне-2017/18 клуб занял второе место на Востоке. Из борьбы за Кубок Гагарина выбыл на стадии 1/2 финала Восточной конференции, проиграв в семи матчах «Трактору».



В этом сезоне «Салават Юлаев» занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Подопечные Николая Цулыгина набрали 56 очков в 47 матчах регулярного чемпионата. Ближайший матч в КХЛ уфимская команда проведёт завтра, 10 января. Соперником будет рижское «Динамо». На следующий день «Салават Юлаев» примет на своей площадке хоккеистов «Сочи».

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