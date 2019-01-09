Зарипов: матч с «Трактором» был скомканный, не получилось выраженной игры

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о выездной игре с «Трактором» (0:1).



«Сейчас каждая команда борется за очки — кому-то в плей-офф попадать, кому-то забираться выше по турнирной лестнице в таблице. Никто не выходит проигрывать. Сегодня матч получился какой-то скомканный, не получилось никакой выраженной игры, тактики. Ни комбинации какие-то, ни задумки не складывались сегодня. С теми моментами, которые получалось создать, соперник справился, они тоже не привели к результативным действиям.



В каждом матче настраиваемся на победу, чтобы во всех играх дать положительный результат. Не всегда, конечно, удаётся это сделать, но на этом не надо останавливаться, отчаиваться. Нужно дальше работать и стараться приносить пользу команде в других играх.



Я давно слышал о том, что могу стать лучшим снайпером в истории клуба в КХЛ, но всё никак не получается забросить рекордную шайбу. Лучше бы не слышал», — приводит слова Зарипова официальный сайт казанского клуба.

Билялетдинов: игра с «Трактором» шла до одной заброшенной шайбы