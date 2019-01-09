«Авангард» проиграл в овертайме «Витязю»

«Авангард» встречался с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Балашихе. Игра завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.



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Омская команда открыла счёт в первом игровом отрезке благодаря Сергею Шумакову, реализовавшему большинство. Во втором периоде подмосковный клуб восстановил паритет стараниями Дениса Кокарева, отличившегося в меньшинстве. Через пять минут Михал Ржепик поразил ворота «ястребов» в большинстве и вывел гостей вперёд. Виктор Стольберг восстановил равновесие за несколько минут до сирены об окончании третьего периода. В овертайме победу гостям принёс Артём Швец-Роговой.

11 января «Витязь» сыграет на выезде со «Слованом», «Авангард» 13-го числа встретится со «Спартаком».