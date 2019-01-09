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«Авангард» проиграл в овертайме «Витязю»

«Авангард» проиграл в овертайме «Витязю»
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Балашихе. Игра завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

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Омская команда открыла счёт в первом игровом отрезке благодаря Сергею Шумакову, реализовавшему большинство. Во втором периоде подмосковный клуб восстановил паритет стараниями Дениса Кокарева, отличившегося в меньшинстве. Через пять минут Михал Ржепик поразил ворота «ястребов» в большинстве и вывел гостей вперёд. Виктор Стольберг восстановил равновесие за несколько минут до сирены об окончании третьего периода. В овертайме победу гостям принёс Артём Швец-Роговой.

11 января «Витязь» сыграет на выезде со «Слованом», «Авангард» 13-го числа встретится со «Спартаком».

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2019, среда. 19:30 МСК
Авангард
Омск
2:3
1:0, 0:2, 1:0, 0:1
Витязь
Московская область
1:0 – Шумаков (Стольберг, Бек) – 13:45 (5x4), 1:1 – Кокарев (Швец-Роговой, Головков) – 29:26 (4x5), 1:2 – Ржепик (Сёмин, Аалтонен) – 34:32 (5x4), 2:2 – Стольберг (Широков) – 57:48 (5x5), 2:3 – Швец-Роговой – 61:00 (3x3)
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