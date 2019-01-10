Хорошков: «Северсталь» подготовит 2-3 кандидата в сборную России на МЧМ-2020

Генеральный директор череповецкой «Северстали» Михаил Хорошков рассказал о планах клуба по работе с молодыми игроками.

«Школа «Северстали» — это высокий уровень, неслучайно за всё время выступления в МХЛ наша команда ни разу не оставалась без плей-офф. Череповец всегда был одним из лидеров по числу своих воспитанников в команде мастеров. Шипачёв, Бучневич, Киселевич, Александров, Чудинов, Казаковцев, Кокуёв, Трунёв, Вихарев, Гераськин – практически из каждого выпуска у нас были ребята, которые сейчас играют в КХЛ или НХЛ. Само собой, мы планируем развивать нашу школу, улучшать вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ.

Сейчас у нас в команде МХЛ есть талантливые ребята – Владислав Фёдоров второй бомбардир лиги, из Северной Америки вернулся Кирилл Нижников. Из ребят 2001 года рождения защитник Иван Рогов уже тренировался с основной командой, хорошо проявляют себя Егор Чижиков, Максим Неволин, есть ещё другие ребята. Все они в следующем сезоне по возрасту будут проходить в состав молодёжной сборной России, и мы заинтересованы в том, чтобы они не только пробились в основу «Северстали», но и были кандидатами в молодёжную сборную. Планируем подготовить 2-3 кандидатов в молодёжную сборную на МЧМ-2020. Это наша задача как одной из лучших школ России. Чтобы ребята получали игровую практику за «Северсталь» в КХЛ и тем самым обращали на себя внимание штаба сборной. Шансы у них точно будут, а дальше всё зависит от них, как они проявят себя, насколько они будут отвечать требования тренерского штаба. Но Андрей Владимирович (Разин. – Прим. «Чемпионата») умеет работать с молодёжью, доверяет ей. Главное, чтобы была запредельная отдача от самих ребят. Может быть, кто-то из них получит шанс уже в концовке нынешнего сезона.

Это будет не искусственная мера, мы заинтересованы в том, чтобы наши молодые игроки развивались и были готовы конкурировать на уровне КХЛ. Наша задача — дать им шанс и подготовить их так, чтобы они этими возможностями воспользовались. Это кропотливый и ежедневный труд. У нас отличный тренерский штаб в «Алмазе» во главе с Евгением Михайловичем Ставровским. Также мы планируем приглашать в Череповец различных специалистов, чтобы ребята имели возможность получать и развивать свои навыки здесь, а не ездить летом в специальные тренировочные лагеря. Знаем, что ФХР запустила национальную систему подготовки и уже была с визитом в Хабаровске. Надеемся, что федерация приедет и в Череповец, для ребят и наших тренеров из детско-юношеской школы это был бы хороший опыт», — сказал Хорошков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.

Полное интервью с гендиректором «Северстали» можно прочитать здесь.

