Глухов — об отменённом голе: сказали, что был пас рукой, я не видел эпизода

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов подвёл итоги матча с «Трактором» (0:1). В третьем периоде арбитры не засчитали шайбу, которую форвард отправил в ворота челябинцев.



«Если честно, я не видел. Сказали, что пас рукой был. Хоть какая-то шайба залетела, я обрадовался, но и ту не засчитали. Обидно. Чего сейчас говорить об этом…

Посмотреть видео отменённого гола можно на официальном сайте КХЛ.



Не знаю, честно говоря, что делать. Вроде и в большинстве много играем. Наверное, надо какие-то «мусорные» голы попробовать забить, «с мясом» чтобы. Тогда получится. Может быть, хотим что-то красиво разыграть, а не получается. Нужно идти от простого. Одна игра осталась до перерыва, надо выигрывать. Две проиграли — никуда не годится», — приводит слова Глухова официальный сайт «Ак Барса».