QMJHL: Егор Соколов набрал три очка и стал главной звездой матча

«Кейп Бретон Скриминг Иглз» крупно победил «Шарлоттаун Айлендерс» со счётом 6:2 в матче регулярного чемпионата Главной юниорской хоккейной лиги Квебека.



Главной звездой матча признали форварда победителей Егора Соколова. Российский нападающий оформил дубль и сделал результативную передачу, также на его счету показатель полезности "+3".



В этом сезоне 18-летний уроженец Екатеринбурга провёл 41 матч в регулярном чемпионате QMJHL и набрал 38 (21+17) очков при показателе полезности «+4» и 12 минутах штрафного времени.

Всего за карьеру в лиге Соколов забросил 42 шайбы и сделал 38 голевых передач в 105 матчах. Соколов уехал в Канаду после сезона-2016/17, который он провёл в МХЛ в составе «Белых Медведей».