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«Колорадо» проиграл «Калгари», Варламов пропустил 4 гола после 15 бросков

«Колорадо» проиграл «Калгари», Варламов пропустил 4 гола после 15 бросков
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде уступил «Калгари Флэймз» — 3:5. Гости перебросали хозяев более чем в два раза — 35:16.

«Калгари повёл уже к 11-й минуте со счётом 2:0 – отличились Микаэль Баклунд и Марк Янковски. Ещё до свистка на перерыв «лавины» отыгрались усилиями Натана Маккиннона и Эрика Джонсона. В середине второго игрового отрезка Элиас Линдхольм вновь вывел «огоньков» вперёд, а в третьем периоде преимущество канадской команды закрепил Михаэль Фролик. Микко Рантанен за 38 секунд до истечения основного времени отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Мэттью Ткачук, поразивший пустые ворота.

Семён Варламов отразил 11 бросков из 15. Никита Задоров пропускал матч из-за травмы.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2019, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
5:3
2:2, 1:0, 2:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Баклунд (Нил, Годро) – 05:34 (5x5), 2:0 – Янковски (Беннетт, Джордано) – 10:29 (5x5), 2:1 – Маккиннон (Ландеског, Рантанен) – 16:32 (5x5), 2:2 – Джонсон (Калверт, Джост) – 19:41 (5x5), 3:2 – Линдхольм (Джордано, Годро) – 32:57 (5x4), 4:2 – Фролик (Джордано, Броди) – 49:14 (5x5), 4:3 – Рантанен (Ландеског) – 59:22 (6x5), 5:3 – Ткачук (Броди, Райан) – 59:50 (en)
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