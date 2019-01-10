Патрик Кейн вышел на 4-е место в истории «Чикаго» по результативным передачам

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду в овертайме уступил «Нэшвилл Предаторз» — 3:4.

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн отметился двумя результативными передачами. Вторая из них стала для главной звезды «ястребов» 550-й в карьере. Благодаря этому Кейн вышел на четвёртое место в истории «Блэкхоукс» по результативным передачам, превзойдя результат Бобби Халла (549).

Клубный рекорд принадлежит Стэну Миките (926), второе место занимает Денис Савар (719), топ-3 замыкает Даг Уилсон (554).

По истечении первого периода гости вели со счётом 2:1 – на голы Колтона Сиссонса и Виктора Арвидссона хозяева ответили лишь точным броском Алекса Дебринкэта. Во втором игровом отрезке команды провели по одной результативной атаке. У «Чикаго» отличился Джонатан Тэйвз, у «хищников» — Филип Форсберг, это его первый гол после травмы. На 58-й минуте Артём Анисимов восстановил равновесие. В овертайме победу «Нэшвиллу» принёс оформивший дубль Форсберг.