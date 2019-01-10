Глава Башкортостана: «Салават Юлаев» — наше всё, поддержка безусловно будет

Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с главным тренером «Салавата Юлаева» Николаем Цулыгиным и капитаном команды Григорием Паниным.

«Провёл встречу с руководством нашего хоккея. Обозначаю позицию по ряду вопросов. «Салават Юлаев» — наше всё. Наша ответственность, чтобы клуб, основанный в 60-е года, клуб боевитый, со славными победными традициями – развивался. Мы уже обсудили, в т.ч. с «Башнефтью», что поддержка безусловно будет.

Как, впрочем, будет поддержка и футболу, и другим профессиональным видам (но об этом – чуть позже). Да, конечно, есть философский вопрос, насколько необходим профессиональный спорт регионам. Но мой опыт, как управленческий, так и спортивный, говорит, что там, где есть спорт высших достижений, там, где десятки тысяч ребят смотрят на Радулова, Умарка, Живоглядова и Слая – массовый спорт развивается в разы эффективнее", — написал Хабиров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».