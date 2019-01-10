Фазлеев: было неважно, как я играю в АХЛ, хорошо или плохо. Шанса мне не давали

Нападающий «Барса» Радель Фазлеев поделился эмоциями после своего первого матча за команду после возвращения в Казань.

«Организм готов. В плане игры ещё не всё в порядке – думаю, что нужно провести пару матчей, чтобы было всё нормально. Хорошо, что есть время поиграть за «Барс», здесь привыкну к российскому хоккею. Всё-таки надеюсь, что дадут шанс в первой команде.

Не получилось в этом сезоне в АХЛ? Да на самом деле все три года в АХЛ не получалось. В первый сезон подумал, что на правах молодого в четвёртой тройке, а потом ничего не менялось. Было неважно, как я играю, хорошо или плохо. Чувствовал, что в игре есть прогресс, но шанса сыграть во втором или третьем звене не давали. Играл с двумя чеккерами, в такой ситуации сложно набирать хорошую статистику.



Это ни в коем случае не отговорки, но люди, которые смотрели игры, всё понимают. «Ак Барс» всегда поддерживал, звал обратно. Мы пытались вернуться с прошлого лета, но предыдущий генеральный менеджер ни в какую не отпускал. Недавно поменялся менеджер, и новый уже отпустил меня", — цитирует Фазлеева «Спорт Бизнес Online».