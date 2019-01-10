Бар ликёро-водочного завода — Панарину: держим обещание, приходи к нам обедать

Ресторан ликёро-водочного завода High Bank Distillery, недавно предложивший нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину пожизненный запас водки в случае подписания нового долгосрочного контракта с клубом, опубликовал новое заявление.



«Привет, Артемий. Мы готовы и ждём тебя. Приходи к нам обедать в любое время! Сделай Коламбус своим домом на следующие несколько лет или продли с клубом на долгий срок — нам всё равно. У тебя будет продукция High Bank на всю оставшуюся жизнь. Это мы обещаем!» — значится в заявлении на официальной странице завода в «Инстаграме».

У 27-летнего нападающего идёт последний год из двух лет контракта с «Коламбусом» на $ 6 млн, и в июле 2019 года он может стать неограниченно свободным агентом.