«Торпедо» расторгло контракт с Дмитрием Коробовым

Хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с защитником Дмитрием Коробовым, информирует официальный сайт нижегородского клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок обороны провёл за нижегородскую команду 39 матчей, набрав в них 8 (1+7) очков при показателе полезности "-5".

В минувшем сезоне Коробов выступал за минское «Динамо» и был ассистентом капитана команды. В 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ он записал в свой актив 11 (2+9) очков при показателе полезности «+4» и 66 минутах штрафного времени.

Всего в КХЛ на счету Коробова 72 (13+59) балла за результативность в 318 матчах за минское «Динамо», «Атлант», «Спартак» и «Торпедо» при показателе полезности «+6».