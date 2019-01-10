Как стало известно «Чемпионату», новым спортивным директором «Салавата Юлаева» станет Василий Чижов.

«Исполнять обязанности генерального директора „Салавата Юлаева“ будет Александр Курносов, который ранее был заместителем Тагира Ибрагимова. Должность спортивного директора вместо Романа Беляева займёт известный уфимский тренер Василий Чижов. Курировать руководство уфимцев будет Ринат Баширов — правая рука нового главы Республики Башкортостан Радия Хабирова», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время «Салават Юлаев» занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Подопечные Николая Цулыгина набрали 56 очков в 47 матчах регулярного чемпионата. Ближайший матч в КХЛ уфимская команда проведёт сегодня, 10 января. Соперником будет рижское «Динамо». На следующий день «Салават Юлаев» примет на своей площадке хоккеистов «Сочи».