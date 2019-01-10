Кольцов включён в состав «Автомобилиста» на четырёхматчевый выезд

«Автомобилист» на своём официальном сайте объявил состав на четырёхматчевый выезд. Екатеринбургский клуб отправляется по маршруту: Нижний Новгород (11 января, “Торпедо”) — Братислава (13 января, “Слован”) — Рига (15 января, “Динамо”) — Москва (17 января, ЦСКА).

В поездку отправились:



Вратари: Якуб Коварж, Андрей Макаров, Владимир Сохатский



Защитники: Кирилл Лямин, Кирилл Кольцов, Ефим Гуркин, Георгий Мишарин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Даниил Валитов, Никита Трямкин, Алексей Василевский



Нападающие: Найджел Доус, Дэн Секстон, Александр Торченюк, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Георгий Белоусов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Евгений Грачёв, Александр Кучерявенко, Денис Казионов, Андрей Обидин, Артём Гареев, Максим Рассейкин, Стефан Да Коста.



Защитник Станислав Егоршев, а также нападающие Виталий Попов и Вячеслав Литовченко восстанавливаются после травм.