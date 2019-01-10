Американский нападающий Шейн Принс провёл тренировку «Сибири» в джерси сборной Финляндии, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба.

«Сегодняшнюю тренировку Шейн Принс провёл в… джерси сборной Финляндии! А знаете почему? Всё просто: перед финалом МЧМ-2019 они заключили спор с Юккой Пельтолой. Кто проигрывает, тот надевает свитер победителей. Победили, как вы знаете, финские хоккеисты», — сообщается в микроблоге новосибирского клуба.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» «Сибири».

На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за бронзу россияне победили швейцарцев со счётом 5:2.