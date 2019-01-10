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Умарк может перейти в «Лулео» или в чемпионат Швейцарии

Умарк может перейти в «Лулео» или в чемпионат Швейцарии
Хоккей / КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк может перейти в шведский клуб «Лулео» или переехать в чемпионат Швейцарии. Как рассказал сам игрок в интервью Norrländska Socialdemokraten, он будет рассматривать три варианта. Контракт форварда с «Салаватом» заканчивается в 2020 году.

«Возможно, главное, чем я буду руководствоваться, — это вызов. Например, мне хотелось бы выиграть что-то с „Лулео“, это было бы здорово. А в чемпионате Швейцарии я бы смог сконцентрироваться на семейной жизни. Там можно жить как настоящая семья», — рассказал Умарк.

31-летний Умарк выступает за «Салават» с сезона-2015/16. В нынешнем регулярном чемпионате нападающий набрал 43 (6+37) очка в 45 играх при показателе полезности "+3".

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