Умарк может перейти в «Лулео» или в чемпионат Швейцарии

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк может перейти в шведский клуб «Лулео» или переехать в чемпионат Швейцарии. Как рассказал сам игрок в интервью Norrländska Socialdemokraten, он будет рассматривать три варианта. Контракт форварда с «Салаватом» заканчивается в 2020 году.



«Возможно, главное, чем я буду руководствоваться, — это вызов. Например, мне хотелось бы выиграть что-то с „Лулео“, это было бы здорово. А в чемпионате Швейцарии я бы смог сконцентрироваться на семейной жизни. Там можно жить как настоящая семья», — рассказал Умарк.



31-летний Умарк выступает за «Салават» с сезона-2015/16. В нынешнем регулярном чемпионате нападающий набрал 43 (6+37) очка в 45 играх при показателе полезности "+3".



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»