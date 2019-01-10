«Адмирал» победил «Амур» в дальневосточном дерби

Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 3:1. Для подопечных Николая Борщевского поражение стало пятым подряд, у «моряков» — две победы в пяти играх.



Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Александр Стрельцов. На 31-й минуте «Амур» восстановил равновесие на табло благодаря голу Александра Горшкова. На 37-й минуте Александр Коннов вновь вывел «моряков» вперёд, на 52-й минуте Константин Глазачев точным броском установил окончательный счёт.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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