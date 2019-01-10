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«Адмирал» победил «Амур» в дальневосточном дерби

«Адмирал» победил «Амур» в дальневосточном дерби
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 3:1. Для подопечных Николая Борщевского поражение стало пятым подряд, у «моряков» — две победы в пяти играх.

Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Александр Стрельцов. На 31-й минуте «Амур» восстановил равновесие на табло благодаря голу Александра Горшкова. На 37-й минуте Александр Коннов вновь вывел «моряков» вперёд, на 52-й минуте Константин Глазачев точным броском установил окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2019, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Стрельцов – 02:51 (5x5), 1:1 – Горшков (Ушенин Владислав, Воробьёв) – 30:14 (5x4), 2:1 – Коннов (Мищенко, Черников) – 36:15 (5x5), 3:1 – Глазачев (Вихарев, Воронин) – 51:10 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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