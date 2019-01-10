Стали известны дата матча и соперник сборной России в полуфинале женского МЧМ

Женская сборная России оказалась сильнее команды Швейцарии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 2:1 Б. Теперь российская команда сыграет в полуфинале со сборной Канады, игра состоится 12 января. Напомним, на групповом этапе россиянки уступили Канаде со счётом 1:5.

Женская сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале МЧМ-2019

В игре со Швейцарией у россиянок заброшенной шайбой отметилась Кристи Шашкина, в серии буллитов решающий бросок исполнила Елена Проворова.



По регламенту турнира первые две команды группы А напрямую вышли в полуфинал, а две другие сыграли в четвертьфиналах с двумя лучшими командами из группы В. Два аутсайдера группы B в свою очередь разыграли между собой право остаться в сильнейшем дивизионе. Финал и матч за третье место пройдут 13 января.