Игрок «Бронкоса», выживший в автокатастрофе, впервые вышел на лёд после аварии

18-летний хоккеист Лэйн Матейчук впервые вышел на лёд после того, как попал в автокатастрофу вместе с юниорской командой «Гумбольдт Бронкос» в апреле 2018 года. Напомним, жертвами аварии стали 16 человек, ещё 13 получили травмы. В автобусе ехали 24 игрока в возрасте от 16 лет до 21 года. Полиция посчитала виновным водителя автобуса с командой, он был арестован.



Матейчук после аварии месяц пролежал в коме, после чего прошёл через сложный курс адаптации. У него были проблемы с движением и речью.



Игроки НХЛ не остались в стороне от ужасной трагедии. В ночь с 7 на 8 апреля по московскому времени проходили матчи регулярного чемпионата, в которых почтили память жертв аварии. На шлемы хоккеистов были помещены специальные наклейки с логотипом «Бронкос» в знак поддержки команды и города Гумбольдта.

«Сегодня мы все – «Бронкос». В НХЛ почтили память погибших в аварии юниоров Количество жертв автомобильной аварии в Канаде выросло до 15 человек.