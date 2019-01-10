«Металлург» Нк утвердил нового главного тренера и спортивного директора

Новым главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «Металлург» Нк стал Дмитрий Пархоменко, информирует официальный сайт команды из Новокузнецка. Пархоменко, начинавший сезон в качестве старшего тренера «Металлурга», стал исполняющим обязанности главного тренера команды в декабре после отставки Анатолия Хоменко.



Александр Китов, ранее возглавлявший команду Молодёжной хоккейной лиги «Кузнецкие Медведи», назначен спортивным директором новокузнецкого хоккейного клуба.



«Металлург» записал на свой счёт 52 очка в 41 матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги и занимает 10-е место в турнирной таблице.



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