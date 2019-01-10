Борщевский: каждая ошибка была на вес золота, «Адмирал» использовал наши

Главный тренер хабаровского «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги проигранной встречи с «Адмиралом» из Владивостока (1:3).



«Сегодня была очень напряжённая игра. Каждая ошибка была на вес золота. Противник использовал те ошибки, которые мы сделали. Мы, опять же, создали достаточное количество моментов, но забить не получилось. Одной шайбы не хватило для победы», — приводит слова Борщевского официальный сайт команды.



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Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Александр Стрельцов. На 31-й минуте «Амур» восстановил равновесие на табло благодаря голу Александра Горшкова. На 37-й минуте Александр Коннов вновь вывел «моряков» вперёд, на 52-й минуте Константин Глазачев точным броском установил окончательный счёт.