Ольшанский — об МЧМ: тренеры сказали, что без медалей в России нас не простят

Защитник молодёжной сборной России и магнитогорского «Металлурга» Савелий Ольшанский поделился впечатлениями от МЧМ-2019, на котором россияне завоевали бронзовые медали.



«Эмоции? Самые положительные! Взяли бронзу, хотя, конечно, хотелось чуть повыше, но где-то не хватило удачи и банального везения с американцами. А так, нам тренеры на протяжении всего турнира говорили, что эти дни мы запомним на всю жизнь, ведь это чемпионат мира, на сегодняшний день это и есть те решающие матчи, к которым ты готовишься всю свою профессиональную карьеру и в которых ты показываешь лучшее, на что способен.



Конечно, была и радость, и гордость. Тренеры нам после поражения в полуфинале сказали, что расстраиваться не нужно – все болельщики видели игру и понимают, что мы отдали на льду всё, что могли, но уезжать с турнира с пустыми руками нам никак нельзя, никто не простит, и впереди у нас ещё один матч. Где будет храниться медаль? Пока у меня лежит, а потом в домашний музей отвезу.



Практика игры в ВХЛ? Это нормальная, рабочая ситуация, к которой у меня профессиональное, спокойное отношение. Мы знаем примеры, когда талантливые молодые игроки не сразу могли выйти на нужный в КХЛ уровень. Я считаю, что лучше иметь постоянную игровую практику и достаточное время на льду, потому что опыт и прогресс нарабатывается не от сидения на лавке – от этого только теряешь, выходишь на площадку растерянным», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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