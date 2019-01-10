Коннов: «Адмирал» будет биться и кусаться, у нас всё для этого есть

Нападающий «Адмирала» Александр Коннов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Амуром» (3:1).



«Это был долгожданный гол! Хотя я сыграл всего лишь две игры, но долго к этому шёл. Плюс ещё выиграли, спасибо большое команде за это. Для меня это радостно вдвойне. Конечно, хотелось отличиться ещё в Магнитогорске, но вкатывался, можно так сказать.



Впечатления от команды очень положительные. Вообще нет ощущения, что команда идёт внизу. Всегда на победу настраиваемся, на борьбу. С Владивостоком я ещё с детства знаком – родился в Хабаровске, и мы сюда с родителями ездили отдыхать на море. Вернулся на родину на Дальний Восток, очень приятно.



Не могу сказать, что я как-то особенно заряжался на «Амур». Где-то промелькнула, может, мысль, что против родной команды выхожу, но, когда вышел на лёд, уже без разницы было. А в команде, я думаю, был какой-то особый настрой. Но что с Магнитогорском, что с Хабаровском — работали только на победу. Как удалось поразить ворота? Стечение обстоятельств. Партнёры довели шайбу до ворот, мне оставалось только замкнуть, доработать.



Впереди длинная домашняя серия. Только победа, по-другому никак! Будем бороться, будем кусаться. Я уверен, что всё для этого у нас есть», — цитирует форварда официальный сайт клуба.