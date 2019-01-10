Секач: личной статистикой я доволен, а «Ак Барс» преследует нестабильность

Нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач поделился мнением о ходе текущего регулярного чемпионата.



«Личной статистикой я очень доволен. Сезон идёт так, как мне того и хотелось. С другой стороны, команда могла бы выступать немного лучше. А перед Новым годом нас и вовсе постиг небольшой кризис. Мы уступили три матча кряду, в том числе ЦСКА. Да и вообще «Ак Барс» сейчас преследует какая-то нестабильность. Только одержим несколько побед — сразу же после этого следует спад.



Обыграли „Авангард“ и „Салават“, но проиграли „Витязю“? Тут надо сделать оговорку, что уровень КХЛ заметно выровнялся. Каждый может обыграть каждого. Кроме того в той игре мы смотрелись предпочтительнее «Витязя». Но не смогли реализовать свои шансы и в итоге уступили. Впрочем, винить в этом можно только себя. Нужно было играть активнее, оказывать больше давления на ворота соперника», — цитирует Секача официальный сайт КХЛ.