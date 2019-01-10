Стали известны составы ярославского «Локомотива» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 10 января, начало матча — в 19:00 мск. В состав хозяев вернулись после МЧМ Григорий Денисенко и Кирилл Слепец, у «армейцев» не попал в заявку Павел Дацюк.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Рафиков — Накладал, Денисенко — Алексеев — Козун;
Елесин — Кронвалль, Аверин — Коротков — Санников;
Черепанов — Осипов, Картаев — Ильенко — Коршков;
Кутузов, Апальков — Иванов — Слепец, Кудрявцев.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Тихонов — Коскиранта — Плотников;
Рукавишников — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Сёмин, Дергачёв — Каблуков — Кетов, Огирчук.
«Локомотив» — СКА: в состав гостей не попал Павел Дацюк