«Локомотив» — СКА: в состав гостей не попал Павел Дацюк

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 10 января, начало матча — в 19:00 мск. В состав хозяев вернулись после МЧМ Григорий Денисенко и Кирилл Слепец, у «армейцев» не попал в заявку Павел Дацюк.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Рафиков — Накладал, Денисенко — Алексеев — Козун;

Елесин — Кронвалль, Аверин — Коротков — Санников;

Черепанов — Осипов, Картаев — Ильенко — Коршков;

Кутузов, Апальков — Иванов — Слепец, Кудрявцев.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Тихонов — Коскиранта — Плотников;

Рукавишников — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Сёмин, Дергачёв — Каблуков — Кетов, Огирчук.