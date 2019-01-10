«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч в связи с «внутренним инцидентом»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский не примет участия в матче с «Нэшвилл Предаторз», сообщил генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен.



«Существуют определённые ожидания и ценности, которые установлены для наших игроков и составляют клубную культуру. Произошёл инцидент, в котором Сергей Бобровский не сумел оправдать эти ожидания и ценности, поэтому мы решили отстранить его от состава на игру с „Нэшвиллом“. Это внутреннее дело клуба, больше комментариев не будет», — рассказал функционер официальному сайту клуба.



Напомним, 30-летний россиянин летом сообщил клубу, что может отказаться от продления контракта. В текущем сезоне Бобровский принял участие в 32 матчах, отражая 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,87.