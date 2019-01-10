«Куньлунь» нанёс поражение «Барысу» и прервал победную серию клуба из Астаны

«Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение «Барысу» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, проходивший в Астане (Казахстан), завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Хозяева открыли счёт уже на 40-й секунде, но ещё в первом периоде клуб из Пекина не только отыгрался, но и вышел вперёд. Точку в матче в концовке поставил Брэндон Ип, забросивший шайбу в пустые ворота. Канадский нападающий в этом матче оформил дубль.

«Барыс» потерпел первое поражение в четырёх последних матчах. Клуб из Астаны занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 65 набранными очками. «Куньлунь» с 43 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.