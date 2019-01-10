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«Куньлунь» нанёс поражение «Барысу» и прервал победную серию клуба из Астаны

«Куньлунь» нанёс поражение «Барысу» и прервал победную серию клуба из Астаны
Хоккей / КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение «Барысу» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, проходивший в Астане (Казахстан), завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Хозяева открыли счёт уже на 40-й секунде, но ещё в первом периоде клуб из Пекина не только отыгрался, но и вышел вперёд. Точку в матче в концовке поставил Брэндон Ип, забросивший шайбу в пустые ворота. Канадский нападающий в этом матче оформил дубль.

«Барыс» потерпел первое поражение в четырёх последних матчах. Клуб из Астаны занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 65 набранными очками. «Куньлунь» с 43 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2019, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
1:3
1:2, 0:0, 0:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Маклюков (Кормье) – 00:39 (5x5), 1:1 – Лунд (Фонтейн, Лёфквист) – 10:46 (5x4), 1:2 – Ип (Лаюнен, Сен-Пьер) – 13:39 (5x4), 1:3 – Ип – 59:47 (en)
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