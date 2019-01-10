Лебрюн: у Бобровского и «Коламбуса» случилось что-то неприемлемое

Известный спортивный журналист Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с голкипером «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским. Напомним, российский вратарь отстранён от команды на игру с «Нэшвилл Предаторз» по причине «внутреннего инцидента».



«Судя по заявлению, что-то случилось в прошлом матче с «Тампой». Его заменили, больше мы ничего не знаем. Случилось что-то неприемлемое. Очевидный сюжет кроется в отношениях между Тортореллой и Бобровским, которые не всегда понимают друг другая начиная с прошлого плей-офф. Другой источник мне сказал, что дело не в этом, так что кто знает.



Давайте разбираться с тем, что нам известно. Клуб пытался продлить с ним контракт этим летом, потому что после этого сезона он станет свободным агентом. Он не захотел, это первое. Второе – напряжённые отношения с Тортореллой. Третье – в его контракте есть полный запрет на обмен, и я буду шокирован, если у Бобровского будет будущее с этой командой после сезона. В заявлении говорится, что его отстранили только на один матч. Посмотрим, что будет дальше», — рассказал Лебрюн.

«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч в связи с «внутренним инцидентом»