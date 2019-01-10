Кармашков: земляки из «Амура» меня не щадили, и я их не буду

Защитник хоккейного клуба «Адмирал» Артур Кармашков поделился впечатлениями от игры с «Амуром» (3:1).



«Согласен, что это был самый принципиальный матч в сезоне. Очень сильно настраивались, хотели победить. Для нас каждый матч важен, но дерби двух регионов, особенно тогда, когда во Владивосток перенесли столицу Дальнего Востока – это что-то особенное.



Сыграл против родной команды. Очень приятно было играть против них – хотелось показать себя, свои лучшие качества. Но главное, что команда выиграла, победили принципиального соперника.



Встречал земляков силовыми? Ну а как по-другому? Они меня не щадили, я их тоже щадить не буду…



Второй период был очень напряжённым. Начало было за «Амуром» – они неплохо нас поддавили и забили гол в большинстве. Но наша команда не пала духом, и мы смогли переломить игру», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

