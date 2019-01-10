Тапола: играя с «Барысом», ты не можешь устраивать феерическое шоу в атаке

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола подвёл итоги выигранной встречи с астанинским «Барысом» (3:1).



«Очень важная для нас победа, здесь сложилось всё то, что нам было необходимо для того, чтобы добиваться успеха. Это игра в большинстве, хорошая игра вратаря и надёжные действия в обороне. Естественно, когда ты играешь с такой командой, как „Барыс“, ты вряд ли можешь устраивать какое-то феерическое шоу в атаке. Понятно, что тебе придётся больше защищаться, и мы были готовы к этому. В общем, выполнили план на игру», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Казахстана.

«Куньлунь» нанёс поражение «Барысу» и прервал победную серию клуба из Астаны

Хозяева открыли счёт уже на 40-й секунде, но ещё в первом периоде клуб из Пекина не только отыгрался, но и вышел вперёд. Точку в матче в концовке поставил Брэндон Ип, забросивший шайбу в пустые ворота. Канадский нападающий в этом матче оформил дубль.



«Барыс» потерпел первое поражение в четырёх последних матчах. Клуб из Астаны занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 65 набранными очками. «Куньлунь» с 43 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.