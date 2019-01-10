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СКА — третий клуб, оформивший путёвку в плей-офф

СКА — третий клуб, оформивший путёвку в плей-офф
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней арене потерпел крупное поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 0:4. Таким образом, «армейцы» обеспечили себе выход в плей-офф, ранее путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина — 2019 обеспечили себе ЦСКА и «Автомобилист».

СКА одержал седьмую победу подряд, забив четыре гола «Локомотиву»

Первый период встречи «Локомотива» — СКА прошёл без заброшенных шайб. Во втором СКА сумел забросить сразу трижды, авторами голов стали Антон Белов, Андрей Кузьменко и оформивший дубль Наиль Якупов. Сухой матч оформил голкипер СКА Игорь Шестёркин.

Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали серию из трёх выигранных матчей, «армейская» команда одержала седьмую победу подряд.

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