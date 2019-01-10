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Ларсен: не знаю, как «Салават» пропустил дважды за 17 секунд

Ларсен: не знаю, как «Салават» пропустил дважды за 17 секунд
Хоккей / КХЛ

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен подвёл итоги выигранной домашней встречи с рижским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Хорошо, что удалось разжиться очками. Нам нужны очки, чтобы получше закончить «регулярку».

Как себя чувствовал, впервые сыграв в новом году? Да, я приболел, у меня примерно неделю была температура. Пару дней вообще всё тело болело. Хорошо, что сегодня мы взяли свои очки. В принципе я хорошо себя чувствую, приятно вернуться на лёд, в игру.

Как мы пропустили две шайбы за 17 секунд? Хитрый вопрос, я не знаю. Хоккей — это быстрая игра, а лига такая, что против любой команды «уснёшь» на пару секунд — и пропускаешь. То же самое и наши соперники: «засыпают» на две секунды — и мы забиваем», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео второго гола рижан можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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