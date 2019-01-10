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Гредзен: Россия будет играть с Канадой до конца, от первой до последней секунды

Гредзен: Россия будет играть с Канадой до конца, от первой до последней секунды
Хоккей / Прочие

Вратарь женской молодёжной сборной России Дарья Гредзен поделилась впечатлениями от матча со Швейцарией (2:1 Б).

«Если бы не команда, я бы не стала лучшим игроком матча. В каких-то моментах удалось сыграть хорошо, поймать неудобные броски. На буллитах пошла валидольная игра. Мы знали что не просто можем победить, а должны это сделать.

У швейцарок хорошая, неуступчивая команда. Да, мы могли победить в основное время. Пропущенная шайба? Я не видела момента броска, мне закрывали обзор. Увидела в последний момент, но поймать не успела.

Следующий наш матч — со сборной Канады. Будем играть до конца, с первой и до последней секунды. Нужно наносить больше бросков, реализовывать свои моменты. Тогда всё получится», — цитирует вратаря официальный сайт ФХР.

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