Гредзен: Россия будет играть с Канадой до конца, от первой до последней секунды

Вратарь женской молодёжной сборной России Дарья Гредзен поделилась впечатлениями от матча со Швейцарией (2:1 Б).



«Если бы не команда, я бы не стала лучшим игроком матча. В каких-то моментах удалось сыграть хорошо, поймать неудобные броски. На буллитах пошла валидольная игра. Мы знали что не просто можем победить, а должны это сделать.



У швейцарок хорошая, неуступчивая команда. Да, мы могли победить в основное время. Пропущенная шайба? Я не видела момента броска, мне закрывали обзор. Увидела в последний момент, но поймать не успела.



Следующий наш матч — со сборной Канады. Будем играть до конца, с первой и до последней секунды. Нужно наносить больше бросков, реализовывать свои моменты. Тогда всё получится», — цитирует вратаря официальный сайт ФХР.

Женская сборная России обыграла Швейцарию в четвертьфинале МЧМ-2019