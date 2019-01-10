Сен-Пьер: не буду возвращать канадское гражданство, я казах

Нападающий китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Мартен Сен-Пьер высказался о возможном возвращении в сборную Казахстана.



«Приеду ли играть за сборную Казахстана? Если пригласят. Буду рад вернуться и сыграть на чемпионате мира. Тем более здесь, в Астане. Открыт к предложениям. Было бы здорово. Но, думаю, они должны сначала меня спросить. Если тренерский штаб будет заинтересован во мне.



Буду ли менять гражданство на канадское? Нет, я казах», — приводит слова форварда Sports.kz.

«Куньлунь» нанёс поражение «Барысу» и прервал победную серию клуба из Астаны

«Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение «Барысу» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, проходивший в Астане (Казахстан), завершился со счётом 3:1 в пользу гостей. Хозяева открыли счёт уже на 40-й секунде, но ещё в первом периоде клуб из Пекина не только отыгрался, но и вышел вперёд. Точку в матче в концовке поставил Брэндон Ип, забросивший шайбу в пустые ворота. Канадский нападающий в этом матче оформил дубль.