Комтуа: травля в Интернете — настоящая угроза, никто не должен такое испытывать

Капитан молодёжной сборной Макс Комтуа обратился к болельщикам после МЧМ-2019. Напомним, канадская команда вылетела в четвертьфинале, а сам Комтуа подвергся травле в Интернете.



«Играть на молодёжном чемпионате мира за Канаду — мечта каждого хоккеиста в нашей стране. И моя тоже. В прошлом году мы достигли цели — завоевали золотую медаль, но в этот раз у нас ничего не вышло.Тем не менее это начало карьеры, где мы можем учиться на таких матчах.



Я и мои товарищи по команде отдали на площадке всё, чтобы представить Канаду с лучшей стороны. Я хочу поблагодарить всех товарищей по команде за то, что в каждом матче они выкладывались полностью. И прекрасных канадских болельщиков за то, что они поддерживали нас в каждой игре.



Спасибо всем за добрые слова в адрес меня и семьи. Травля в Интернете — это настоящая угроза. Никто не должен проходить через такое. Если над вами издеваются в Интернете, пожалуйста, говорите об этом», — написал Комтуа в своём «твиттере».

Сумасшествие в Канаде. Капитана сборной травят за провал на МЧМ Комтуа не забил важный буллит. Но это очень крутой игрок, и вы ещё не раз о нём услышите.