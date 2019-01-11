«Бостон» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 31-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» на домашнем льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода действующие обладатели Кубка Стэнли ведут – 2:1. При счёте 1:1 на 35-й минуте отличился капитан гостей Александр Овечкин. Ассистентом выступил Том Уилсон.

Посмотреть видео заброшенной шайбы можно на официальном сайте НХЛ.



Александр забросил 31-ю шайбу в сезоне и укрепил лидерство в снайперской гонке. На счету Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз» 29 голов. В текущем сезоне в активе Овечкина 48 очков (31+17).

Также Овечкин вышел на 50-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков – 1170 (638+532). Он повторил достижение Бобби Халла, а также на один балл опережает нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.