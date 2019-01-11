Овечкин опрокинул через борт двухметрового Здено Хару

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» на домашнем льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, счёт — 2:2. В концовке второго периода капитан гостей Александр Овечкин отметился эффектным силовым приёмом против габаритного Здено Хары, отправив защитника на скамейку запасных «Вашингтона».

Посмотреть видео момента можно на канале Sportsnet в YouTube.



Россиянин в этой встрече забросил 31-ю шайбу в сезоне и укрепил лидерство в снайперской гонке. На счету Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз» 29 голов.

Также Овечкин вышел на 50-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков – 1170 (638+532). Он повторил достижение Бобби Халла, а также на один балл опережает нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.