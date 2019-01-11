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«Вашингтон» благодаря дублю Овечкина обыграл «Бостон»

«Вашингтон» благодаря дублю Овечкина обыграл «Бостон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Бостон Брюинз» — 4:2.

Дубль в составе победителей оформил российский нападающий Александр Овечкин, укрепивший лидерство в бомбардирской гонке – теперь на его счету 32 заброшенные шайбы. Также в составе «Вашингтона» отличились Якуб Врана и Никлас Бекстрём. В составе «Бостона» точные броски удались Райану Донато и Давиду Крейчи.

Также на счету Александра показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и 4 силовых приёма за 20.08 на льду (2.56 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «+2» и 2 силовых приёма за 20.01. У Дмитрия Орлова «-1» за 17.25.

Овечкин вышел на 50-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков
НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2:4
0:1, 1:1, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Врана (Оши) – 06:28 (5x5), 1:1 – Донато (Крюг, Форсбакка-Карлссон) – 34:11 (5x5), 1:2 – Овечкин (Уилсон) – 34:50 (5x5), 2:2 – Крейчи (Хайнен, Бэкес) – 44:37 (5x4), 2:3 – Бекстрём (Оши, Зигенталер) – 45:46 (5x5), 2:4 – Овечкин – 58:25 (en)
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