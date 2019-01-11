«Вашингтон» благодаря дублю Овечкина обыграл «Бостон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Бостон Брюинз» — 4:2.



Дубль в составе победителей оформил российский нападающий Александр Овечкин, укрепивший лидерство в бомбардирской гонке – теперь на его счету 32 заброшенные шайбы. Также в составе «Вашингтона» отличились Якуб Врана и Никлас Бекстрём. В составе «Бостона» точные броски удались Райану Донато и Давиду Крейчи.



Также на счету Александра показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и 4 силовых приёма за 20.08 на льду (2.56 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «+2» и 2 силовых приёма за 20.01. У Дмитрия Орлова «-1» за 17.25.

Овечкин вышел на 50-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков