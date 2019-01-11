Овечкин вышел на третье место по голам в пустые ворота за историю НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Бостон Брюинз» — 4:2.

Дубль в составе победителей оформил российский нападающий Александр Овечкин, укрепивший лидерство в снайперской гонке – теперь на его счету 32 заброшенные шайбы. Также он вышел на третье место по голам в пустые ворота за всю историю НХЛ (33 гола), повторив результат Марио Лемье.

Только два игрока в истории лиги, начиная с сезона-1933/34, забили больше голов в пустые ворота. Это Уэйн Гретцки (56 голов) и Мариан Госса (40 шайб). Лишь российский нападающий продолжает карьеру.

Также в этом матче на счету Александра показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и 4 силовых приёма за 20.08 на льду (2.56 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «+2» и 2 силовых приёма за 20.01. У Дмитрия Орлова «-1» за 17.25.