Торторелла — первый американский тренер в истории, одержавший 600 побед в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 4:3.

Для главного тренера «Блю Джекетс» Джона Тортореллы эта победа стала 600-й за карьеру в НХЛ. Он стал первым американским тренером в истории лиги, кому покорился этот рубеж. Всего 19 специалистов добирались до отметки в 600 побед за карьеру.

Торторелла был назначен наставником «Коламбуса» 21 октября 2015 года. В сезоне-2016/17 Торторелла был признан лучшим тренером Национальной хоккейной лиги – его команда установила клубный рекорд по количеству набранных очков (108), а также выдала 16-матчевую победную серию. Специалист дважды выводил команду в плей-офф Кубка Стэнли, где его подопечные проигрывали в первых раундах.



Помимо «Коламбуса» американец работал с таким клубами НХЛ, как «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».