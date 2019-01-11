Овечкин – 16-й игрок в истории НХЛ, забивший 700 голов, учитывая плей-офф

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Бостон Брюинз» — 4:2.



Дубль в составе победителей оформил российский нападающий Александр Овечкин, укрепивший лидерство в снайперской гонке – теперь на его счету 32 заброшенные шайбы. Овечкин стал 16-м игроком в истории НХЛ, кому удалось забить 700 голов за карьеру в лиге, учитывая матчи плей-офф. Чтобы войти в топ-15, ему надо обойти Яри Курри (707 голов). Лидерами в этой статистической категории являются Уэйн Гретцки (1016), Горди Хоу (869), Бретт Халл и Яромир Ягр (оба — по 844).

Российский форвард в 128-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на девятое место в истории НХЛ по играм с «2+» голами, превзойдя результат Ягра и Майка Босси.