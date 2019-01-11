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Гениальный пас Зака Паризе — в видеообзоре матча «Миннесота» — «Виннипег»

Гениальный пас Зака Паризе — в видеообзоре матча «Миннесота» — «Виннипег»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Виннипег Джетс» — 3:2. «Реактивщики» прервали двухматчевую серию побед. «Уайлд» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

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В составе победителей дубль оформил Джейсон Цукер, ещё один гол на счету Джордана Гринвея. У канадской команды отличились Брэндон Танев и Марк Шайфли. Свою вторую шайбу в матче Цукер забросил после гениальной передачи Зарка Паризе.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 13 минут 4 секунды, за которые отметился результативной передачей.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».

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