Гениальный пас Зака Паризе — в видеообзоре матча «Миннесота» — «Виннипег»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Виннипег Джетс» — 3:2. «Реактивщики» прервали двухматчевую серию побед. «Уайлд» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

В составе победителей дубль оформил Джейсон Цукер, ещё один гол на счету Джордана Гринвея. У канадской команды отличились Брэндон Танев и Марк Шайфли. Свою вторую шайбу в матче Цукер забросил после гениальной передачи Зарка Паризе.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 13 минут 4 секунды, за которые отметился результативной передачей.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».