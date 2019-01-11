Две передачи Киселевича не помогли «Флориде» обыграть «Эдмонтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» в серии буллитов на выезде уступил «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4.

Счёт на 10-й минуте встречи открыл нападающий гостей Фрэнк Ватрано, но уже через 26 секунд Дарнелл Нурс восстановил равновесие. Во втором периоде «пантеры» вновь вышли вперёд, гол на счету Дениса Мальгина. За 22 секунды до второго перерыва отличился Коннор Макдэвид. В третьем игрового отрезке команды обменялись результативными атаками: у «Флориды» забил Хенрик Боргстрём, у «пантер» — всё тот же Макдэвид. В серии буллитов решающим стал бросок Райана Ньюджент-Хопкинса.

На счету российского защитника «Флориды» Богдана Киселевича две результативные передачи, показатель полезности «+2» и 4 силовых приёма за 13.57 на льду. У Евгения Дадонова «+1» за 18.38 (3.10 – в большинстве).