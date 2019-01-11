Джон Таварес – первый игрок с драфта-2009, забивший 300 голов в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал выездную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:2.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Джон Таварес, набравший 3 (2+1) очка. Первая шайба канадца стала для него 300-й в НХЛ. Он стал первым игроком, выбранным на драфте-2009, кто достиг этой отметки.

Начиная с сезона-2009/10 больше Тавареса (301) в лиге забивали только капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (418 голов) и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (348).

Также в этой игре отличились Рон Хейнси и Митчелл Марнер. В составе «дьяволов» точные броски удались Блейку Коулману и Брайану Бойлу.



На счету Никиты Зайцева показатель полезности «+2» и 2 броска в створ за 23.21 на льду (3.13 – в меньшинстве). У Игоря Ожиганова 2 минуты штрафа за 11.59.