«Сан-Хосе» обыграл «Вегас», «Аризона» — «Ванкувер»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» — 3:2. «Акулы» одержали пятую победу подряд. Хозяева уступили впервые за восемь встреч.

Голами в составе победителей отметились Томаш Гертл, Мелькер Карлссон и Йоонас Донской. У «золотых рыцарей» голы на счету Томаша Носека и Джона Меррилла.

В параллельной встрече «Аризона Койотс» в овертайме на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 4:3.

У победителей дубль оформил Ричард Паник, по шайбе забросили Ник Казинс и Конор Гарленд. В составе канадского клуба дубль оформил Свен Берчи, ещё один гол на счету Адама Годетта.

На счету Николая Голдобина показатель полезности «-2» и 3 броска в створ за 14.26 на льду (3.00 – в большинстве).