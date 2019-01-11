Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Сан-Хосе» обыграл «Вегас», «Аризона» — «Ванкувер»

«Сан-Хосе» обыграл «Вегас», «Аризона» — «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» — 3:2. «Акулы» одержали пятую победу подряд. Хозяева уступили впервые за восемь встреч.

Голами в составе победителей отметились Томаш Гертл, Мелькер Карлссон и Йоонас Донской. У «золотых рыцарей» голы на счету Томаша Носека и Джона Меррилла.

В параллельной встрече «Аризона Койотс» в овертайме на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 4:3.

У победителей дубль оформил Ричард Паник, по шайбе забросили Ник Казинс и Конор Гарленд. В составе канадского клуба дубль оформил Свен Берчи, ещё один гол на счету Адама Годетта.

На счету Николая Голдобина показатель полезности «-2» и 3 броска в створ за 14.26 на льду (3.00 – в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2:3
1:0, 0:1, 1:2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Носек (Ривз, Макнэбб) – 01:34 (5x5), 1:1 – Гертл – 34:05 (5x5), 2:1 – Меррилл (Пирри, Так) – 42:16 (5x5), 2:2 – Карлссон (Бёрнс, Лабанк) – 47:24 (5x5), 2:3 – Донской (Гертл, Кейн) – 48:03 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2019, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3:4
0:0, 2:2, 1:1, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Паник (Хиностроза, Ричардсон) – 21:26 (5x5), 1:1 – Берчи (Танев) – 22:23 (5x5), 1:2 – Казинс (Паник, Хиностроза) – 30:05 (5x5), 2:2 – Годетт (Руссель, Хаттон) – 39:27 (5x5), 2:3 – Гарленд (Гальченюк, Чикран) – 49:57 (5x5), – (Стечер) – , 3:3 – Берчи – 55:35 (5x5), 3:4 – Паник (Чикран) – 64:10 (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент