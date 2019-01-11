Защитник «Вашингтона» Орлов получил травму, неудачно выполнив силовой приём

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Бостон Брюинз» — 4:2.

Из-за травмы не сумел доиграть встречу российский защитник «столичной» команды Дмитрий Орлов. Воспитанник новокузнецкого хоккея травмировал плечо, неудачно выполнив силовой приём против Райана Донато.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Иэна Оланда.

Орлов провёл на льду 17 минут 25 секунд, за которые заработал показатель полезности "-1".

В этой игре Александр Овечкин оформил дубль. Овечкин стал 16-м игроком в истории НХЛ, кому удалось забить 700 голов за карьеру в лиге, учитывая матчи плей-офф. Чтобы войти в топ-15, ему надо обойти Яри Курри (707 голов). Лидерами в этой статистической категории являются Уэйн Гретцки (1016), Горди Хоу (869), Бретт Халл и Яромир Ягр (оба — по 844).