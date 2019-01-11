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Гневная реакция Оши после подозрения на шестое в карьере сотрясение мозга

Гневная реакция Оши после подозрения на шестое в карьере сотрясение мозга
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Бостон Брюинз» — 4:2.

Один из ключевых игроков «Вашингтона» Ти Джей Оши пропустил около 10 минут матча после силового приёма защитника «Бостона» Кевана Миллера. Оши был вынужден уйти в раздевалку, но затем вернулся и продолжил встречу. Не исключено, что последствия этого инцидента проявятся чуть позднее, поскольку в карьере Оши было уже пять сотрясений. Уходя в раздевалку, Ти Джей не мог сдержать негативных эмоций. В этом сезоне американский форвард уже пропускал матчи из-за аналогичной травмы.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Иэна Оланда.

Из-за травмы не сумел доиграть встречу российский защитник «столичной» команды Дмитрий Орлов. Воспитанник новокузнецкого хоккея травмировал плечо, неудачно выполнив силовой приём против Райана Донато.

Защитник «Вашингтона» Орлов получил травму, неудачно выполнив силовой приём
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