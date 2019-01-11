Гневная реакция Оши после подозрения на шестое в карьере сотрясение мозга

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Бостон Брюинз» — 4:2.

Один из ключевых игроков «Вашингтона» Ти Джей Оши пропустил около 10 минут матча после силового приёма защитника «Бостона» Кевана Миллера. Оши был вынужден уйти в раздевалку, но затем вернулся и продолжил встречу. Не исключено, что последствия этого инцидента проявятся чуть позднее, поскольку в карьере Оши было уже пять сотрясений. Уходя в раздевалку, Ти Джей не мог сдержать негативных эмоций. В этом сезоне американский форвард уже пропускал матчи из-за аналогичной травмы.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Иэна Оланда.

Из-за травмы не сумел доиграть встречу российский защитник «столичной» команды Дмитрий Орлов. Воспитанник новокузнецкого хоккея травмировал плечо, неудачно выполнив силовой приём против Райана Донато.